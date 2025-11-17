Gossip sul Grande Fratello: Bianca Balti smentisce le voci

Nonostante il Grande Fratello di Simona Ventura non stia ottenendo ascolti entusiasmanti, cresce l’interesse per il GF Vip di Alfonso Signorini. Tra i tanti gossip riguardanti il cast, uno ha suscitato particolare attenzione: la presunta partecipazione di Bianca Balti. La modella ha voluto mettere a tacere queste voci rispondendo ai suoi follower, affermando che non entrerà nella casa del reality.

Durante la sua chiarificazione, però, Bianca ha commesso una gaffe. Ha spiegato che sua madre le aveva detto di aver letto la notizia su Chi, esprimendo dubbi sul fatto che Alfonso Signorini, direttore del settimanale e conduttore del Grande Fratello, fosse realmente convinto della sua partecipazione. Signorini ha prontamente risposto, e Bianca, con la sua consueta ironia, ha chiarito che il rumor era in realtà nato da Novella 2000. Ora la domanda è: il settimanale risponderà a sua volta?

Nel frattempo, riguardo ai membri del cast del nuovo Grande Fratello, le certezze sono poche. Tra i nomi circolati ci sono anche Alba Parietti e Federica Pellegrini. La Pellegrini è stata menzionata anche da Nuovo, il quale ha avanzato la possibilità di vedere nel reality anche Walter Zenga, Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi e Aida Yespica. Per ora, nessuno di loro ha voluto né smentire né commentare i rumors. Chissà se seguiranno l’esempio di Bianca Balti.