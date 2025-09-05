Gossip sul film tedesco Silent Friend e il suo successo

Nel cuore di un giardino botanico di una storica città universitaria tedesca, un maestoso ginkgo biloba ha testimoniato nel tempo le vite di tre persone.

Nel presente, un neuroscienziato di Hong Kong si dedica a esplorare la mente dei neonati e decide di avviare un esperimento con l’antico albero. Negli anni passati, nel 1972, una giovane studentessa trova un cambiamento profondo semplicemente osservando un geranio. Ancora prima, nel 1908, la prima donna ammessa all’università scopre, attraverso la fotografia, i misteriosi schemi dell’universo nascosti nelle piante più umili.

Questi personaggi si muovono nei loro mondi, cercando di stabilire legami e affrontando le proprie sfide, mentre la natura esercita il suo potere silenzioso e trasformativo. Il ginkgo biloba diventa così un simbolo della connessione umana e del nostro desiderio di appartenenza.

Il film ‘Silent Friend’ di Ildikó Enyedi è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.