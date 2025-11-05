Gossip su Jacqueline e Ultimo: crisi o semplici rumors?

Ritornano i pettegolezzi su Jacqueline e Ultimo, alimentati da voci riguardanti una presunta crisi tra di loro. Questa settimana, diverse fonti di cronaca rosa hanno avanzato l’ipotesi che la loro relazione sia giunta al termine, suggerendo che un annuncio ufficiale potrebbe essere imminente.

Non è la prima volta che la coppia si trova al centro di voci simili, e in passato hanno sempre smentito tali indiscrezioni. In questo caso, a scatenare i rumors è stata una foto pubblicata da Jacqueline Luna Di Giacomo per Halloween, in cui si era travestita da Crudelia De Mon, tenendo in braccio il figlio Enea vestito da cucciolo di dalmata; di Ultimo non c’era traccia, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla loro relazione.

Ma è davvero così? Le ultime storie di Jacqueline su Instagram non sembrano rispecchiare una donna in crisi. Recentemente ha condiviso un messaggio di speranza, parlando dei momenti in cui si è sentita inadeguata, ma di come sia riuscita a trovare accettazione nel suo carattere. Ieri ha salutato i suoi follower con entusiasmo, esprimendo la sua voglia di affrontare un nuovo progetto a Roma nei prossimi giorni.

I suoi post appaiono felici e pieni di autoironia, difficilmente compatibili con l’idea di una relazione turbolenta. La coppia tende a evitare di commentare i pettegolezzi, quindi è probabile che non rilasceranno dichiarazioni ufficiali, ma potrebbero presto condividere nuove foto insieme, magari dissipando così i dubbi.