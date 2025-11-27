Gossip su Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle è al centro di un piccolo giallo che sta accendendo i social. Francesca Fialdini ha raccontato un retroscena spiacevole: due concorrenti le avrebbero chiesto di mostrare le lastre delle costole, convinti che il suo infortunio non fosse così serio.

Secondo il racconto dell’infiltrato, dietro le quinte ci sarebbe stata una discussione accesa tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini. Il motivo? Il tennista avrebbe messo in dubbio la dinamica dell’incidente alle costole. Il giornalista in incognito ha riportato che il tennista ha dichiarato che alcuni suoi amici, dopo essersi rotti le costole, non riuscivano neppure a camminare, mettendo in discussione la parola della Fialdini. La reazione della conduttrice non si è fatta attendere: ha risposto stizzita e molto arrabbiata a Fognini.

Alcuni concorrenti eliminati avrebbero storto il naso vedendo la Fialdini apparire nella clip di presentazione del programma nonostante non sia più in gara. Nel backstage si parlerebbe anche di malumori interni verso Barbara d’Urso e lo stesso Fognini, accusati da alcuni colleghi di aver ricevuto un trattamento agevolato. Secondo alcuni rumor, Martina Colombari avrebbe fatto notare che alla d’Urso sarebbero stati concessi più “tesoretti” rispetto ad altri. Fognini non sarebbe affatto felice di alcuni presunti vantaggi attribuiti alla conduttrice.

Alcuni concorrenti avrebbero protestato perché la produzione avrebbe permesso a Fognini di portare a Milano la sua maestra, Giada Lini, per continuare a provare. La frase raccolta sarebbe questa: “A noi non è consentito andare in trasferta”. L’atmosfera a Ballando con le Stelle sembra scaldarsi più dietro le quinte che in pista.