Gossip: star di Hollywood scelgono abiti d’archivio

Sempre più star di Hollywood scelgono abiti d’archivio per il red carpet, una presa di posizione netta che mostra come la moda sia soprattutto linguaggio visivo. Ultima in ordine di tempo, Jennifer Lopez, che ai Golden Globe ha sfoggiato un capo di Jean Louis Scherrer del 2003, un naked dress dal taglio a sirena che valorizzava le sue forme e risultava estremamente attuale nonostante il tempo trascorso dalla sua creazione.

Il couturier francese Jean Louis Scherrer era già stato portato alla ribalta l’estate scorsa grazie ad Amal Clooney, che aveva sfoggiato un vintage dress ciclamino disegnato proprio dallo stilista. Queste scelte non sono isolate, ma rappresentano una tendenza ormai consolidata degli ultimi anni, in voga anche tra la nuova generazione di star, come dimostrato da Elle Fanning agli ultimi Critics Choice Awards.

L’abito d’archivio non è solo una questione di sostenibilità o nostalgia, ma una scelta che comunica una ciclicità della moda, un po’ come una teoria dell’eterno ritorno fashion. Viene impiegato come statement per recuperare codici estetici e comunicare una narrazione visiva. La moda d’archivio crea narrazione e il look di una star è un messaggio visivo che penetra nei media di tutto il mundo.

Questo tipo di scelta ha senso anche perché riguarda non solo chi la indossa, ma anche chi la osserva. In un’epoca in cui l’immagine domina sulla parola e la cultura visiva è parte integrante del discorso pubblico, la scelta di un capo storico diventa un modo per coinvolgere il pubblico in un dialogo estetico. La moda d’archivio è un nuovo modo di pensare il lusso, che non si misura solo in novità ed esclusività stagionale, ma anche in profondità culturale di un’immagine. Per le maison, valorizzare gli archivi è diventato un asset strategico, che rafforza l’identità del brand e genera conversazioni più profonde e durature.