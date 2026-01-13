11.6 C
Roma
martedì – 13 Gennaio 2026
Gossip

Gossip: star di Hollywood scelgono abiti d’archivio

Da stranotizie
Gossip: star di Hollywood scelgono abiti d’archivio

Sempre più star di Hollywood scelgono abiti d’archivio per il red carpet, una presa di posizione netta che mostra come la moda sia soprattutto linguaggio visivo. Ultima in ordine di tempo, Jennifer Lopez, che ai Golden Globe ha sfoggiato un capo di Jean Louis Scherrer del 2003, un naked dress dal taglio a sirena che valorizzava le sue forme e risultava estremamente attuale nonostante il tempo trascorso dalla sua creazione.

Il couturier francese Jean Louis Scherrer era già stato portato alla ribalta l’estate scorsa grazie ad Amal Clooney, che aveva sfoggiato un vintage dress ciclamino disegnato proprio dallo stilista. Queste scelte non sono isolate, ma rappresentano una tendenza ormai consolidata degli ultimi anni, in voga anche tra la nuova generazione di star, come dimostrato da Elle Fanning agli ultimi Critics Choice Awards.

L’abito d’archivio non è solo una questione di sostenibilità o nostalgia, ma una scelta che comunica una ciclicità della moda, un po’ come una teoria dell’eterno ritorno fashion. Viene impiegato come statement per recuperare codici estetici e comunicare una narrazione visiva. La moda d’archivio crea narrazione e il look di una star è un messaggio visivo che penetra nei media di tutto il mundo.

Questo tipo di scelta ha senso anche perché riguarda non solo chi la indossa, ma anche chi la osserva. In un’epoca in cui l’immagine domina sulla parola e la cultura visiva è parte integrante del discorso pubblico, la scelta di un capo storico diventa un modo per coinvolgere il pubblico in un dialogo estetico. La moda d’archivio è un nuovo modo di pensare il lusso, che non si misura solo in novità ed esclusività stagionale, ma anche in profondità culturale di un’immagine. Per le maison, valorizzare gli archivi è diventato un asset strategico, che rafforza l’identità del brand e genera conversazioni più profonde e durature.

Articolo precedente
Proteste studenti in Italia per scuole sicure
Articolo successivo
Iran: repressione si aggrava, ambasciatori europei convocati
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Nevischio a Roma

Poppy Playtime 5: Il Prototipo

Ucraina al buio

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.