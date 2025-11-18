Gossip politico: il caos in Parlamento agita la Svizzera

Il deputato dell’MpS Matteo Pronzini ha innescato una polemica prima dell’inizio dei lavori parlamentari. Ha colto l’occasione di una richiesta di sospensione della seduta per rivolgere alcune domande a Alessandro Mazzoleni, esponente della Lega. Le domande riguardavano il “caso Hospita” e un’indagine su Fiorenzo Dadò, presidente del Centro. Pronzini ha espresso solidarietà a Dadò, citando una sua “menzogna” per proteggere una fonte.

Successivamente, Pronzini ha chiesto a Mazzoleni perché non avesse rassegnato le dimissioni dalla Commissione di Giustizia, nonostante avesse mentito riguardo a un rapporto “segreto” commissionato dai vertici leghisti. Ha anche sottolineato il mancato rispetto della richiesta di collaborazione da parte della sottocommissione su questa vicenda e il rifiuto di Mazzoleni di essere ascoltato.

Mazzoleni, pur non essendo obbligato a rispondere, ha chiarito la sua posizione in modo personale. Ha spiegato di aver deciso con la collega Cristina Maderni di lasciare ad un altro collega, Ivo Durisch del PS, la gestione della questione, per opportunità politica. Riguardo al rapporto, Mazzoleni ha specificato che non era segreto, ma confidenziale, per proteggere le fonti, come ha fatto Dadò. Secondo Mazzoleni, non c’era nulla di nascosto, poiché le informazioni erano state oggetto di discussione con gli interessati e riguardavano un’associazione, non l’attività parlamentare. Ha infine ricordato che è in corso un procedimento penale.