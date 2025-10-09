Gossip: Mugnano ospita la Partita del Cuore per Santo Romano

Venerdì 10 ottobre, alle 11:00, si terrà la “Partita del Cuore Santo Vive” allo stadio comunale di Mugnano. Questo evento benefico, organizzato a favore dell’associazione “Santo Vive”, vedrà coinvolti speaker e deejay delle radio campane, insieme a ex calciatori, cantanti, attori e imprenditori locali.

L’iniziativa è stata creata per commemorare Santo Romano, un giovane di diciannove anni tragicamente ucciso per motivi futili. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità sulla violenza giovanile e sull’importanza della legalità. L’associazione, voluta dalla madre Mena De Mare, è determinata a mantenere viva la memoria di Santo, trasformando il dolore in un messaggio di unità e speranza.

Mena De Mare ha ringraziato coloro che hanno contribuito all’evento, esprimendo la speranza che tali iniziative possano ispirare i giovani a vivere la vita con passione. Rossella Maresca, responsabile di Micros Agency e organizzatrice dell’evento, ha dichiarato l’entusiasmo per la manifestazione, sottolineando che non sarà solo uno spettacolo sportivo, ma anche un’importante occasione di riflessione sul futuro dei giovani.

Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha definito l’evento un gesto d’amore e rispetto per la memoria di Santo, confermando il supporto a iniziative che promuovono legalità e solidarietà. Michele Chianese, presentatore dell’evento, ha espresso l’onore di guidare questa manifestazione, augurandosi di vedere molte famiglie e ragazzi sugli spalti.

La partita prevede ospiti speciali e sorprese per il pubblico, con numerose scuole invitate a partecipare, promettendo così di essere un’importante occasione di aggregazione sociale.