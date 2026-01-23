Gossip: moda maschile sul red carpet

Sui red carpet, da tempo, il nostro sguardo è abituato a osservare con disinvoltura le stoffe, i fit e le acconciature esibite da uomini e donne che partecipano al mondo dell’intrattenimento nella sua forma più esclusiva. Tuttavia, è evidente che lo scanner si fa più interessante quando si passano in rassegna i look femminili rispetto a quelli maschili, che confinano la loro fantasia all’interno di un perimetro delimitato dai rever di un tuxedo o dal doppiopetto di un abito elegante.

La posta in gioco si fa più alta quando entrano in gioco gli abiti d’archivio che hanno trasformato parte dei red carpet in una succursale del Metropolitan Museum of Art di New York. Un esempio è il celebre abito “Happy Birthday, Mr. President” indossato da Marilyn Monroe e ridisegnato per la silhouette di Kim Kardashian in occasione del Met Gala del 2022.

Il primo ostacolo alla diffusione dei look d’archivio al maschile è di natura sociologica. La moda maschile da tappeto rosso è ancora un esercizio di conformità ai codici della tradizione. La sartorialità classica maschile è fatta di dettagli impercettibili e non riuscirebbero a catalizzare l’attenzione mediatica del pubblico come un abito d’archivio da donna.

Quando Marc Jacobs ha indossato una tunica in pizzo di Comme des Garçons durante i Met Gala del 2012, la sua dichiarazione è stata la perfetta esemplificazione della questione: “Non volevo indossare uno smoking e risultare noioso”. Se è vero che il red carpet maschile è spesso settato su un certo conformismo, è altrettanto indubbio che le sue rare deviazioni siano diventate punti di riferimento all’interno della cultura pop.

Basterebbe guardare alle mantelle ricamate, ai pizzi barocchi e ai numerosi corsetti mandati in scena nel 2022 al Victoria & Albert Museum di Londra con la mostra “Fashioning Masculinities: The Art of Menswear” per capire che l’immobilismo moderno è il frutto di una scelta precisa. Altra strada è quella recentemente intrapresa da Timothée Chalamet e dalla sua stylist Taylor McNeill che, giocando sul terreno del cosplaying, hanno trasformato i press tour cinematografici in un processo mediatico propenso ad accogliere pezzi d’archivio.

Ora che l’archivio di Raf Simons è tornato disponibile e Hedi Slimane è stato scoperto dalla Gen Z, anche l’approccio disertore del genere di Jean-Paul Gaultier e l’ambiguità scultorea di Alexander McQueen potrebbero essere sottoposti all’attenzione del grande pubblico. Forse è arrivato il momento di fare i conti con un passato recente senza cadere negli inconvenevoli tipici della nostalgia.