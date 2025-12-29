Gossip Milano: Tommaso Zorzi irritato

Tra Tommaso Zorzi e il creator Cristellotty ci sono stati nervi tesi a causa di un video pubblicato su TikTok. In questo video, Cristellotty indossa una maschera di Alfonso Signorini e intercetta l’influencer tra le vie di Milano, creando uno scherzo che non è stato apprezzato da Zorzi.

Cristellotty ha teso un’imboscata a Zorzi, chiamandolo non appena lo ha visto in una strada del capoluogo lombardo. Quando Zorzi si è fermato, Cristellotty si è infilato la maschera raffigurante il volto di Signorini, e immediatamente Tommaso ha palesato disappunto. Ha detto “No raga, non c’ho voglia” e ha provato ad allontanarsi. Tuttavia, Cristellotty non gli ha dato tregua, affermando di essere Signorini e di avere un regalo per lui, consistente in una busta con una foto di Signorini con il cappello di Babbo Natale e la scritta “il prossimo sei tu”. Zorzi, irritato, ha commentato che aveva già vinto il Grande Fratello, lasciando intendere che non ha apprezzato la scenetta.

Da quando Signorini è stato coinvolto in una bufera scatenata da Fabrizio Corona, Zorzi non ha mai commentato la vicenda, nonostante sia stato tirato in mezzo da Dayane Mello. La modella brasiliana ha pubblicato un post critico con una foto di Zorzi e Pierpaolo Pretelli, finalisti della quinta stagione vip del reality show, e ha commentato “La verità viene sempre a galla. Ma la mia luce non si è mai spenta”. Queste parole polemiche sembrano aver collegato la bufera che si è abbattuta su Signorini all’influencer milanese e all’ex velino di Striscia la Notizia, anche se non ci sono contenuti compromettenti emersi su nessuno dei due.