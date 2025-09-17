Gossip: Javier Bardem e il messaggio per la Palestina agli Emmy

Durante gli Emmy Awards, molte celebrità hanno colto l’occasione per sostenere la causa palestinese. Tra loro, Javier Bardem ha attirato particolare attenzione, presentandosi sul red carpet con un elegante completo grigio e una kefiah al collo.

L’attore spagnolo, noto per la sua carriera a Hollywood e per il matrimonio con Penelope Cruz, ha risposto a numerose domande dei giornalisti riguardo alla sua posizione politica sul conflitto. Bardem ha dichiarato che ciò che sta accadendo a Gaza è un genocidio e ha chiesto la fine del blocco umanitario. Ha inoltre sollecitato l’adozione di sanzioni economiche contro Israele per ottenere un cessate il fuoco e una pace duratura.

A chi gli ha chiesto se temesse ripercussioni professionali per il suo attivismo, Bardem ha affermato di essere determinato, dichiarando: «non lavorerò mai più con aziende che non condannano il genocidio a Gaza». Ha sottolineato il suo sostegno al gruppo “Film Workers for Palestine” e ha ribadito che non trovare lavoro è irrilevante rispetto alla gravità della situazione.

Altri partecipanti hanno indossato la spilla Artists4Ceasefire, che ha riscosso molta popolarità agli Emmy. Tra loro, Aimee Lou Wood, Natasha Rothwell, Ruth Negga, Chris Perfetti, Lucia Aniello e Hannah Einbinder, quest’ultima vincitrice come miglior attrice non protagonista in una comedy. Durante la sua accettazione del premio, ha parlato della sua vicinanza alla causa palestinese, menzionando amici a Gaza che forniscono assistenza medica in una situazione drammatica.