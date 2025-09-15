25.9 C
Da StraNotizie
Gossip italiano: sorprese e colpi di scena in tv stasera

Cosa vedere in tv stasera? Il palinsesto di lunedì 15 settembre offre diverse opzioni interessanti.

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” con Vanessa Scalera, che torna in una nuova stagione ricca di misteri e rapporti familiari, conquistando oltre 1,7 milioni di spettatori.

Rai 2 propone “Boss in incognito” alle 21:20, un docureality in cui il capo di un’azienda si infiltra tra i dipendenti per conoscere meglio il loro lavoro.

Alle 21:25, Rai 3 trasmette “Autodifesa di Caino”, un evento speciale con Luca Zingaretti che interpreta l’ultimo monologo di Camilleri, un omaggio emozionante al grande scrittore.

Su Rete 4 alle 21:33, torna “Quarta repubblica” con Nicola Porro, che esamina gli sviluppi del delitto di Garlasco con nuovi testimoni e analisi del DNA, accompagnato da ospiti del calibro di Stefano Vitelli e Antonio De Rensis.

Canale 5 alle 21:20 presenta “Temptation Island e poi.. e poi..”, un aggiornamento sullo stato delle coppie dopo il reality, ricco di colpi di scena.

Italia 1 offre “The Foreigner” alle 21:25, un action movie con Jackie Chan e Pierce Brosnan.

Infine, Sky Cinema 1 trasmette “Giurato numero 2” alle 21:15, un thriller diretto da Clint Eastwood, mentre Sky Cinema 2 presenta “Margin Call” con Kevin Spacey, un film che esplora le tensioni nel mondo finanziario.

Per chi ama la cucina, Sky Uno propone “MasterChef Usa” alle 21:15.

