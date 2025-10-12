Gossip italiano: segreti e scandali che infiammano il web

Weekend di cultura e musica in Sardegna: tra borghi, festival e grandi concerti
Il weekend di eventi in Sardegna promette di essere ricco e variegato. A Monteleone Roccadoria, il Festival “Piccoli Borghi Nuove Energie” accoglie una serie di attività a partire dal pranzo comunitario alle 13:00. Alle 14:30, l’evento “Cantautorando” rende omaggio ai cantautori italiani con Carlo Pieraccini. Il programma prosegue con un trekking archeologico alle 15:30, una presentazione di un libro alle 16:30 e un reading musicale alle 18:00. La serata si conclude con il concerto di Tazenda alle 20:00.
A Sassari, si inaugura la stagione lirica con due opere, “La fanciulla nella torre” di Sibelius e “Mandrake” di Colabianchi, dirette da Sergio Oliva. Dalle 9:00 alle 12:30, il Museo Sanna ospita la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, con percorsi ludici per famiglie. Alla Pinacoteca, alle 10:30, si svolge un laboratorio di incisione con il maestro Giovanni Dettori.
Il 13 ottobre, la rassegna “Diritti al contrario” propone un incontro con Don Nandino Capovilla a Sassari. Il giorno successivo si tiene il gran finale del Festival “Nessun Dorma” al Teatro Civico.
Il 15 ottobre, il “Conservatorio” presenta “Ionizzazione”, un concerto per percussioni. Il 16 ottobre sarà il turno della rassegna MusicaNova, con un progetto dedicato a Luciano Berio.
In chiusura di settimana, il 19 ottobre il Teatro Civico di Sassari ospita “Tutto tranne Gramsci”, uno spettacolo ispirato alla vita privata di Antonio Gramsci, mentre Alghero celebra la musica in algherese al Mare Llengua Festival.