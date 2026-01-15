Gossip Italia

Fabrizio Corona è al centro di vari processi, tra cui quello per diffamazione aggravata nei confronti della premier Giorgia Meloni. Secondo l’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, il processo sarà vinto e Corona non tornerà in carcere. Inoltre, la denuncia di revenge porn presentata da Alfonso Signorini verrà archiviata.

Intanto, una biografia non autorizzata di Fabrizio Corona rivela retroscena sulla sua vita, inclusi gossip, carcere, tossicodipendenza e amori. L’ex agente di Corona, Francesco Chiesa Soprani, sostiene che Corona è un anaffettivo interessato solo al denaro e che ha utilizzato suo figlio Carlos per i suoi interessi.

Nel frattempo, lo psichiatra Tonino Cantelmi chiede di riunire la famiglia Trevallion, affermando che i genitori sono affettuosi e perbene e che i figli stanno subendo un trauma a causa della separazione.

Vittoria Craxi, figlia di Bobo e nipote dell’ex leader del Psi Bettino Craxi, racconta di aver subito bullismo da bambina a causa del cognome e di aver studiato la storia di suo nonno.

Infine, è emerso il mistero di un film scomparso con Gino Cervi e Fernandel, che potrebbe essere recuperato e completato grazie alla tecnologia.