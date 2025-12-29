Gossip Italia Umanita in Fiera

7.4 C
Mancano solo 44 giorni all’evento Umanità in Fiera 2026 ad Arezzo Fiere e Congressi. Da oggi è possibile acquistare la prevendita che comprende ingresso vip dedicato, accesso a tutte le attività fino a esaurimento posti, sconto aggiuntivo sull’abbonamento 2 giorni e bonus esclusivo per i primi 120 iscritti per ogni giornata, con posto riservato agli showcooking e degustazione finale inclusa.

L’evento si terrà il 24 e 25 gennaio 2026 dalle 10 alle 22 e offrirà una vasta gamma di attività, tra cui convegni, workshop, trattamenti del benessere e consulenze, medicina funzionale integrata, showcooking, yoga e meditazione, alimentazione consapevole, proiezioni cinematografiche, expo, finanza ed economie alternative, bioedilizia, spettacoli, associazioni, area kids, concerti della Nuova Umanità e percorso enogastronomico.

Per partecipare all’evento, è possibile acquistare il Pass Biglietto Singolo o l’abbonamento sul sito ufficiale. I posti sono limitati, quindi è consigliabile iscriversi al portale e acquistare il biglietto il prima possibile. Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito www.umanitainfiera.com.

