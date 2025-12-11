9.4 C
Gossip Italia: Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales

Potrebbe esserci una storia d’amore tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales, anche se non ci sono indizi certi su un presunto legame tra il conduttore e l’attrice. Fino a pochi giorni fa, molti gossip davano per certo che Rocío Muñoz Morales fosse legata al manager Vittorio Chini, che è stato avvistato alla presentazione del libro “La vita adesso”.

Il nome di Stefano De Martino associato a quello di Rocío Muñoz Morales è stato pubblicato su “Diva e Donna” come un fulmine a ciel sereno. Secondo il magazine, i due si amerebbero in segreto già da un po’, un rumor che era circolato anche la scorsa primavera, ma senza reali prove.

Rocío Muñoz Morales ha deciso di concentrarsi su se stessa e sulle due figlie avute da Raoul Bova, Luna e Alma, e di non indugiare sui dettagli della fine della storia con il collega, per proteggere le bambine e non accendere ulteriormente i riflettori sul suo privato.

La storia con Raoul Bova è finita nel peggiore dei modi a causa di una serie di audio inviati a una ragazza, Martina Ceretti, e successivamente resi pubblici. Oggi Bova è ufficialmente al fianco di Beatrice Arnera, collega attrice conosciuta sul set di “Buongiorno, mamma!”.

Per quanto riguarda Stefano De Martino, fino a pochi mesi fa al suo fianco c’era Caroline Tronelli, studentessa napoletana di base a Roma. I due si conoscono da tempo, ma solo ultimamente il loro rapporto era evoluto in qualcosa di più. Una relazione che sembrava seria, ma da qualche settimana della coppia non parrebbero esserci più tracce. Stefano De Martino sarebbe molto concentrato sul lavoro e sul figlio Santiago, avuto dall’ex Belén Rodriguez.

