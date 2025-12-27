Gossip Italia: Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales

Stefano De Martino è tornato al centro del gossip per via di un articolo pubblicato dal magazine “Diva e Donna”, che lo ha immortalato mentre usciva da casa sua di notte, proprio come Rocío Muñoz Morales, che abita nello stesso palazzo. Ciò ha fatto sorgere voci su una notte passata insieme tra le due star. Per mettere a tacere queste voci, secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, Stefano De Martino ha deciso di invitare Raoul Bova, ex di Rocío Muñoz Morales, a partecipare alla puntata speciale del quiz show “Affari Tuoi” in onda all’Epifania.

Il 6 gennaio, De Martino sarà alla guida dello speciale “Epifania” di Affari Tuoi, durante il quale ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Secondo Parpiglia, Stefano ha voluto fortemente tra i suoi ospiti Raoul Bova per ribadire le distanze da Rocío. Il giornalista sostiene che il gossip su Stefano e Morales non ha più senso, in quanto non ci sarebbe alcuna frequentazione in corso, anche se qualcosa tra i due potrebbe essere successo in passato.

L’invito a Bova sarebbe stato organizzato da De Martino anche per seppellire le voci sul suo conto e su quello di Rocío. Attualmente, Stefano farebbe coppia con Gilda Ambrosio, con cui è stato paparazzato in diverse occasioni in atteggiamenti affettuosi, anche se nessuno dei due ha mai spiegato dettagliatamente la natura del loro legame. Secondo Parpiglia, il conduttore campano ha passato il Natale con la stilista e i due sono a tutti gli effetti una coppia.