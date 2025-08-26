Gossip Italia: segreti e pettegolezzi sulle celebrità oggi

Uno studio svedese ha messo in luce le differenze nel rischio cardiovascolare tra uomini e donne affetti da diabete di tipo 1 e tipo 2. I risultati sono stati presentati al meeting dell’Associazione Europea per lo Studio del Diabete, e mostrano che per gli uomini, il diabete di tipo 2 comporta un rischio maggiore di mortalità e malattie cardiovascolari rispetto al diabete di tipo 1, soprattutto nei giovani. Al contrario, le donne con diabete di tipo 1 mostrano esiti più severi a qualsiasi età.

La ricerca, condotta su oltre 404.000 pazienti, ha esaminato eventi come infarti e ictus. I risultati hanno rivelato che gli uomini con diabete di tipo 2 sotto i 50 anni hanno un rischio di malattie cardiovascolari superiore del 51% rispetto a quelli con diabete di tipo 1. Superati i 60 anni, tuttavia, il rischio di infarto per gli uomini con diabete di tipo 1 tende a superare quello del tipo 2.

Per le donne, il rischio di malattie cardiovascolari e infarti rimane nel complesso più alto con il diabete di tipo 1, con differenze significative a partire dai 50 anni. Le cause di queste disparità includono il fatto che le donne con diabete di tipo 1 vengono spesso diagnosticate younger, affrontando così una lunga esposizione a livelli elevati di zucchero nel sangue.

Lo studio ha inoltre evidenziato l’importanza della durata della malattia, suggerendo che, se considerata, il diabete di tipo 2 risulterebbe inizialmente più rischioso, ma il lungo periodo di iperglicemia nel tipo 1 può aumentare il rischio nel tempo. Questi risultati suggeriscono l’importanza di una gestione clinica personalizzata, con particolare attenzione per le donne con diabete di tipo 1 e gli uomini con diabete di tipo 2.