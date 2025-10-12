Gossip Italia: romance e addii tra celebrità nel weekend

Weekend all’insegna del gossip, con notizie che sorprendono. Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare il suo posto a “Ballando con le stelle” dopo essere stata corteggiata dalla produzione del “Grande Fratello”. La proposta le è arrivata tardi, quando il suo ritorno a Rai1 era già imminente. Lucarelli ha confermato che i tempi non erano giusti per discuterne: “Era chiaro che dovevo continuare a lavorare a Ballando”. Tuttavia, potrebbe esserci un futuro alla “Grande Fratello”, con speculazioni su una poltrona vacante al suo attuale incarico.

Intanto, Aurora Ramazzotti ha ufficializzato la data delle sue nozze con Goffredo Cerza, fissata per il 4 luglio 2026. Nonostante il ritardo nell’annuncio, Aurora ha rivelato di essere in affanno per i preparativi, avendo già scelto location, musicisti e fotografi. Ora si stanno occupando dei catering per rendere il grande giorno indimenticabile.

Insieme a queste notizie, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato la nascita della loro figlia, Priscilla, mentre Benjamin Mascolo ha accolto la piccola Athena, descrivendo la nascita come un momento che segna un prima e un dopo nella sua vita.

Infine, si parla di Rosa Chemical e Vera Gemma, accusati di vivere una passione fulminante. Secondo Alberto Dandolo, i due sarebbero stati avvistati insieme a Trastevere dopo un primo incontro virtuale. Ci si chiede se Rosa stia realmente dimenticando Fedez e se ci sia una connessione con la sua insegnante di ballo, Erica Martinelli.