Gossip Italia: Radio Monte Carlo Dj

Il programma “Radio Monte Carlo Vip Lounge” va in onda ogni venerdì e sabato dalle 22 e propone set esclusivi di grandi guest dj affiancati dal resident e ideatore del format, Luca Onere.

Il calendario prevede una line-up di primo piano, partendo con il producer londinese OFFAIAH il 2 gennaio, seguito da Mihai Popoviciu il 9 gennaio, Gorge il 16 gennaio, il duo italiano Supernova il 23 gennaio e infine l’artista neozelandese Dilby il 30 gennaio.

Il mese conferma “Radio Monte Carlo Vip Lounge” come punto di riferimento per gli appassionati di house music di qualità, con una proposta editoriale coerente e orientata all’eccellenza internazionale.