13.8 C
Roma
domenica – 4 Gennaio 2026
Gossip

Gossip Italia: Radio Monte Carlo Dj

Da stranotizie
Gossip Italia: Radio Monte Carlo Dj

Il programma “Radio Monte Carlo Vip Lounge” va in onda ogni venerdì e sabato dalle 22 e propone set esclusivi di grandi guest dj affiancati dal resident e ideatore del format, Luca Onere.

Il calendario prevede una line-up di primo piano, partendo con il producer londinese OFFAIAH il 2 gennaio, seguito da Mihai Popoviciu il 9 gennaio, Gorge il 16 gennaio, il duo italiano Supernova il 23 gennaio e infine l’artista neozelandese Dilby il 30 gennaio.

Il mese conferma “Radio Monte Carlo Vip Lounge” come punto di riferimento per gli appassionati di house music di qualità, con una proposta editoriale coerente e orientata all’eccellenza internazionale.

Articolo precedente
Protocollo Acquedotto Lucano e INGV per gestire risorse idriche in Basilicata
Articolo successivo
Neve 2026: aggiornamenti e previsioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.