Gossip Italia, la strategia di Jonas al Grande Fratello

Jonas Pepe, all’interno della Casa del Grande Fratello, sta tentando di architettare un piano per allontanare Omer Elomari. Nel frattempo, Anita Mazzotta si trova in una situazione complicata. Il loro legame, che ha suscitato l’interesse del pubblico, non si è ancora trasformato in un reale rapporto romantico, nonostante la sintonia evidente tra i due. Anita ha dichiarato che, probabilmente, non si lascerà mai andare completamente in questo contesto.

Nel frattempo, Jonas è concentrato anche su Omer, considerato il suo rivale. Dopo la settima puntata, ha chiesto ai suoi alleati di non includere Omer tra i preferiti, dimostrando così una chiara strategia contro di lui. D’Alterio, che aveva avuto un buon rapporto con Omer, sembra aver cambiato idea vedendo i complotti di Jonas.

Jonas è certo che Omer verrà presto smascherato per i suoi comportamenti, ignaro che fuori Anita stia affrontando momenti difficili. Recentemente è uscita dalla Casa per la morte della madre, ma ha deciso di tornare e ha avvicinato ulteriormente Jonas. Molti telespettatori sospettano che Anita stia cercando di sfruttare la situazione per aumentare le proprie possibilità di vittoria.

Francesco Rana, recentemente eliminato, ha espresso la sua delusione per Anita, sostenendo di averle dato supporto durante un momento difficile. Una volta uscito, ha notato che Anita, dopo aver visto i trend mediatici, ha cercato di avvicinarsi a Jonas per ottenere vantaggi nel gioco, esortando Jonas a essere cauto nei suoi confronti.

Anita potrebbe aver perso il favore del pubblico, mentre Rana ha commentato come nella Casa si faccia “gara a chi è più falso”, classificando Omer come il meno sincero, seguito da Anita. Secondo lui, meritano di vincere Jonas, Giulia, Simone e Francesca.