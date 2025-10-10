Gossip Italia: i segreti delle celebrità in primo piano

L’INPS sta per completare entro la fine di gennaio le operazioni di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, che interesseranno gli assegni nel 2026. L’anno scorso, oltre 20 milioni di posizioni erano state già elaborate.

Le pensioni saranno rivalutate in base all’indice del costo della vita, che rappresenta l’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie. Secondo le attuali stime del Documento programmatico di finanza pubblica, si prevede una rivalutazione dell’1,6% per il 2026. Saranno quindi rese disponibili anticipazioni su come si modificheranno gli importi degli assegni pensionistici.