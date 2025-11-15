Gossip Italia: Gianmarco e Martina, l’amore tra ex tronisti

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, dopo le rispettive rotture con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, si sono messi insieme, dando vita a una storia d’amore che ricorda una soap opera. I due hanno raccontato la loro versione dei fatti durante un’intervista a Verissimo, condotta da Silvia Toffanin.

Quando Martina De Ioannon è diventata tronista, ha dovuto scegliere tra Ciro e Gianmarco, optando per il primo. Successivamente, Gianmarco è diventato tronista e ha scelto Cristina Ferrara. Poco tempo fa, entrambe le relazioni sono terminate, e sorprendentemente Martina e Gianmarco hanno iniziato a frequentarsi, suscitando curiosità tra i fan di Uomini e Donne.

La scintilla tra i due è scoppiata in un locale a Roma, dove si sono incontrati casualmente. Martina ha raccontato che, dopo un normale saluto, ha avvertito una forte emozione. Anche Gianmarco ha confessato di essere rimasto colpito, sentendo che c’era qualcosa di irrisolto tra loro.

Silvia Toffanin ha commentato con ironia la gelosia di Martina quando, qualche mese fa, era stata ospite con Ciro e aveva visto delle immagini di Gianmarco con altre corteggiatrici. Ha insinuato di aver già intuito come sarebbe andata a finire la situazione. Martina ha spiegato che, inizialmente, aveva scelto Ciro pensando fosse la scelta giusta, ma si è accorta che la loro relazione non funzionava.

Dopo il loro incontro a Roma, Martina e Gianmarco si sono rivisti e si sono baciati, confermando la loro connessione. De Ioannon ha anche fatto riferimento a un episodio legato a una collana, chiarendo che non era sua intenzione ferire nessuno.

Recentemente, i due hanno incontrato Ciro a Uomini e Donne, scambiandosi un abbraccio e ricordando i momenti belli trascorsi insieme. Martina ha sottolineato di provare ancora affetto per Ciro, augurandogli il meglio per il futuro.