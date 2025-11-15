16.2 C
Roma
sabato – 15 Novembre 2025
Gossip

Gossip Italia: Gianmarco e Martina, l’amore tra ex tronisti

Da stranotizie
Gossip Italia: Gianmarco e Martina, l’amore tra ex tronisti

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, dopo le rispettive rotture con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, si sono messi insieme, dando vita a una storia d’amore che ricorda una soap opera. I due hanno raccontato la loro versione dei fatti durante un’intervista a Verissimo, condotta da Silvia Toffanin.

Quando Martina De Ioannon è diventata tronista, ha dovuto scegliere tra Ciro e Gianmarco, optando per il primo. Successivamente, Gianmarco è diventato tronista e ha scelto Cristina Ferrara. Poco tempo fa, entrambe le relazioni sono terminate, e sorprendentemente Martina e Gianmarco hanno iniziato a frequentarsi, suscitando curiosità tra i fan di Uomini e Donne.

La scintilla tra i due è scoppiata in un locale a Roma, dove si sono incontrati casualmente. Martina ha raccontato che, dopo un normale saluto, ha avvertito una forte emozione. Anche Gianmarco ha confessato di essere rimasto colpito, sentendo che c’era qualcosa di irrisolto tra loro.

Silvia Toffanin ha commentato con ironia la gelosia di Martina quando, qualche mese fa, era stata ospite con Ciro e aveva visto delle immagini di Gianmarco con altre corteggiatrici. Ha insinuato di aver già intuito come sarebbe andata a finire la situazione. Martina ha spiegato che, inizialmente, aveva scelto Ciro pensando fosse la scelta giusta, ma si è accorta che la loro relazione non funzionava.

Dopo il loro incontro a Roma, Martina e Gianmarco si sono rivisti e si sono baciati, confermando la loro connessione. De Ioannon ha anche fatto riferimento a un episodio legato a una collana, chiarendo che non era sua intenzione ferire nessuno.

Recentemente, i due hanno incontrato Ciro a Uomini e Donne, scambiandosi un abbraccio e ricordando i momenti belli trascorsi insieme. Martina ha sottolineato di provare ancora affetto per Ciro, augurandogli il meglio per il futuro.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Notizie del Giorno: Riepilogo Serale del 15 Novembre 2025
Articolo successivo
Fallout Stagione 2: Scopri il Trailer Ufficiale su Prime Video!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.