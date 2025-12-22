Gossip Italia: Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini

Fabrizio Corona ha scatenato una bufera nei giorni scorsi, coinvolgendo anche Alfonso Signorini e altri vip del mondo della televisione, tra cui Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Durante il podcast Falsissimo, Corona ha lasciato intendere che anche l’ex velino di Striscia la Notizia avrebbe avuto contatti non limpidi con il conduttore del Grande Fratello Vip.

Pretelli è stato raggiunto da una serie di messaggi odiosi di utenti che lo hanno accusato di aver concesso favori intimi al giornalista.

Gli odiatori si sono anche scagliati contro Salemi, ma al momento non c’è nessuna prova che Pierpaolo e Signorini abbiano avuto qualsivoglia legame di natura intima.

Tra le supposizioni infondate che sono circolate sul web, c’è anche quella in cui è stato sostenuto che Salemi avrebbe preso malissimo quanto esternato da Corona, mettendo in discussione la sua relazione sentimentale.

Tuttavia, Giulia Salemi ha condiviso una foto su Instagram in cui si vede Pretelli mentre suona il pianoforte con al fianco il figlio Kian, con una didascalia che recita “Collezionando ricordi indimenticabili”, mostrando che la loro relazione è più unita che mai.

Pretelli, nel frattempo, ha tolto la possibilità agli utenti di commentare i suoi contenuti Instagram per arrestare la bufera da cui è stato colpito.

Secondo Selvaggia Lucarelli, Pretelli era rimasto “letteralmente traumatizzato” dagli eventi scatenati da Corona e non usciva di casa perché si sentiva “sporco”.

Inoltre, la giornalista ha rivelato che lo showman aveva perso la possibilità di onorare molti contratti per sponsorizzazioni natalizie perché qualunque post avrebbe divulgato sarebbe finito per essere sommerso da un’infinità di richieste, molte delle quali volgari, sulla questione Signorini.