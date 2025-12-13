Gossip Italia Amici 25

5 C
Nella nuova registrazione di Amici, che andrà in onda domenica 13 dicembre, sono stati ospiti in studio Luk3 e Carl Brave. Il primo ha ironizzato sul suo percorso durante la passata edizione, dicendo di temere una sfida imminente da parte di Anna Pettinelli. Hanno ballato, nel corso della sua esibizione, i suoi ex coinquilini, Francesco, Chiara e Alessia.

Le anticipazioni segnalano che hanno giudicato la gara di canto Orietta Berti e Michele Bravi, mentre quella di ballo Maura Pararo e Rebecca Bianchi. Tra classifiche e compiti, non sono mancati gli scontri tra i professori. Nessuna eliminazione anche in questa puntata di domenica prossima: sia Giorgia che Plasma hanno superato le loro sfide, dopo le gare della scorsa puntata.

Le nuove classifiche vedono Giorgia, Angie, Gard e Paola con la maglia rossa. Gli ultimi due si sono proposti per andare in sfida. La classifica gara canto è la seguente: 1. Caterina, 2. Riccardo, 3. Valentina, 4. Lorenzo e Michele, 5. Elena, 6. Opi, 7. Gard e Flavia, 8. Angie. La classifica gara ballo è: 1. Emiliano, 2. Pierpaolo, 3. Alex, 4. Alessio, 5. Maria Rosaria, 6. Anna e Paola, 7. Giorgia.

Dopo l’esibizione di Pierpaolo, si è accesa una lite tra i professori di ballo. Veronica Peparini ha difeso il suo allievo dai commenti negativi di Emanuel Lo e Alessandra Celentano sulla tecnica. Per quanto riguarda i compiti, Alessio si è esibito su richiesta di Alessandra Celentano, generando una discussione tra gli insegnanti. Emanuel Lo ha deciso di girare il compito a Emiliano, innescando altri scontri. Entrambi i ballerini alla fine si sono dovuti posizionare al centro studio e mostrare le linee del loro corpo. Per Emanuel la prova è stata comunque superata da Alessio, mentre per la Celentano no.

