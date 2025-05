Gossip: Giulia Stabile e Matthew, nuovi flirt e reazioni

Un nuovo gossip ha preso piede riguardo a Giulia Stabile e Matthew, ex allievi della scuola di “Amici di Maria De Filippi”. Recentemente, sono stati avvistati insieme al concerto di Alex Wyse, suscitando voci su un possibile flirt tra i due. La notizia è stata diffusa da Amedeo Venza su Instagram, dove ha anche riportato una reazione di Valentina Turchetto, nota come Mew, ex fidanzata di Matteo.

Stabile e Matthew si erano già conosciuti durante la 23esima edizione di “Amici” e la loro relazione era continuata anche dopo. Tuttavia, la coppia ha annunciato la rottura qualche mese fa, lasciando spazio a nuovi sviluppi.

Al concerto, Giulia e Matthew sono stati avvistati in atteggiamenti affettuosi, un fatto che ha alimentato il pettegolezzo. Mew ha reagito disattivando il follow su Instagram verso Stabile e condividendo un video su TikTok che sembra contenere una frecciatina all’ex. Queste azioni hanno fatto pensare a tensioni e a possibili rivalità tra le due.

Nonostante gli indizi, nessuno dei diretti interessati ha confermato ufficialmente la relazione. Spesso, tra i ragazzi di “Amici”, possono nascere amicizie, e ciò non implica necessariamente un coinvolgimento romantico. Tuttavia, la reazione di Mew ha contribuito a far crescere i rumor sul presunto flirt tra Giulia e Matthew.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it