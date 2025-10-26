Gossip elettorale: le star in corsa tra Campania e Puglia

Il clima politico si fa incandescente in vista delle Regionali, che si terranno a breve in Campania, Puglia e Veneto. Il 23 e 24 novembre, i cittadini saranno chiamati alle urne e i nomi dei candidati iniziano a emergere.

In Campania, si rinnovano i confronti tra Maria Rosaria Boccia, in corsa con “Dimensione Bandecchi”, e l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, capolista per FdI. Non mancano riferimenti al passato, con l’avvocato Angelo Pisani, storico legale di Maradona, che sostiene il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli. Inoltre, Daniela Di Maggio, madre di Giogiò, il musicista tragicamente scomparso, corre con la Lega. Tra gli ex parlamentari in lizza ci sono Michela Rostan e Gianfranco Librandi, entrambi passando per diversi schieramenti politici. Spuntano anche i figli di noti esponenti, come Armando Cesaro e Pellegrino Mastella, a supporto di vari candidati.

In Puglia, la competizione principale è tra Antonio Decaro del centrosinistra e Luigi Lobuono del centrodestra, ma anche l’ex governatore Nichi Vendola è in corsa per Avs. Michele Emiliano, governatore uscente, ha scelto di non candidarsi su richiesta di Decaro. I Cinque Stelle hanno schierato Jarbam Bassem, già sotto attacco da parte della Lega. Tra i sostenitori di Decaro c’è anche la campionessa di nuoto Venere Altamura. Assente illustre è l’ex generale Roberto Vannacci.

In Veneto, la sfida si concentra tra Alberto Stefani, riconducibile a Luca Zaia, e Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso. La situazione all’interno della Lega è turbolenta, con ex membri in lista con FdI e Forza Italia, mentre alcuni consiglieri uscenti, legati all’ex generale, sono in difficoltà. Infine, tra le new entry di Fratelli d’Italia a Treviso c’è l’imprenditrice Alvina Verecondi Scortecci, ex partecipante dell’Isola dei Famosi.