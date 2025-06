Gossip e Musica: Clara e Fedez tra Amicizia e Pettegolezzi

Ad aprile, Fedez e Clara sono stati spesso avvistati insieme sui social, suscitando voci su un possibile flirt, subito smentito quando i due hanno annunciato un duetto. Il 2 maggio è uscito il singolo “Scelte Stupide” e, dopo averlo presentato ad Amici di Maria De Filippi, il brano è rapidamente entrato nella top 50 dei singoli più ascoltati in Italia, attualmente alla 18esima posizione.

La settimana scorsa, il magazine Chi ha pubblicato immagini che suggerivano un bacio tra i due, ma Clara ha immediatamente negato, definendo le voci “pure invenzioni”. Il paparazzo che ha scattato le foto ha confermato di aver visto un momento romantico tra di loro.

Intervistata da Superguida Tv, Clara si è mostrata tranquilla riguardo al gossip, affermando che lei e Fedez sono amici e si vogliono bene. Ha raccontato come la collaborazione sia nata naturalmente, dopo che Fedez le ha chiesto di finire insieme la canzone, dopo Sanremo. Clara ha anche espresso il suo interesse per un possibile ritorno in “Mare Fuori” e ha dichiarato di gradire l’idea di co-condurre il Festival di Sanremo, sperando che Carlo Conti possa accogliere la sua proposta.

Intanto, un recente scambio di chiamate tra Fedez e Clara prima di un’esibizione ha evidenziato la loro confidenza.

Fonte: www.biccy.it