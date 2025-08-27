28.2 C
Gossip e glamour alla Mostra del Cinema di Venezia

Domani, alle 16.00, si svolgerà la presentazione del libro “Antonio segreto” di Nicola Vegro presso lo Spazio della Regione Veneto, all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. L’evento è organizzato da Italea e avrà come relatore principale Giovanni Maria De Vita, responsabile del Progetto Italea al Maeci.

De Vita sottolinea l’importanza del sentimento religioso come parte integrante dell’identità culturale degli italiani all’estero. Molti di loro continuano a praticare rituali religiosi che rafforzano il legame con le proprie origini, come la devozione a Sant’Antonio, che si manifesta attraverso celebrazioni e processioni.

Insieme a De Vita, interverranno anche Luciano Sandonà del Consiglio Regionale Veneto, Walter Brunello, Presidente di Radici Venete – Italea, Silvia Calligaro, vicepresidente di Belluno, Oscar de Bona, Presidente dell’UNAIE, Franco Conte, Presidente dell’Associazione Trevisani nel Mondo, Luigi Bacialli, Presidente della Veneto Film Commission, e naturalmente, l’autore Nicola Vegro.

