Gossip e anticipazioni: cosa guardare in TV stasera?

Questa sera, domenica 10 agosto 2025, gli appassionati di cinema possono prepararsi a una serata ricca di emozioni. I canali principali offrono una selezione di film, spaziando tra commedia, dramma e avventura.

Su Cine34, alle 21:00, andrà in onda la storica commedia “Fantozzi”, un cult diretto da Luciano Salce con Paolo Villaggio. Poco dopo, alle 21:05, Tv 2000 presenterà “La Montagna del Coraggio”, un dramma avventuroso del 1989 con un cast internazionale, tra cui Charlie Sheen.

Alle 21:10, Rai Movie proporrà “La Bestia nel cuore”, un intenso dramma diretto da Cristina Comencini, mentre Rai Storia trasmetterà “Voci d’Oro”, una commedia drammatica del 2019, nello stesso orario. L’emozione non finisce qui, infatti anche il canale 20 offrirà “L’Ultima Discesa”, un thriller d’azione con Josh Hartnett, sempre alle 21:10.

Inoltre, su Italia 1, si potrà vedere “Din Don – Paesani Spaesati”, una commedia fresca del 2025, alle 21:13. Per chi cerca un tocco di sensibilità, Iris propone “Dolor y Gloria” di Pedro Almodóvar alle 21:14, con la straordinaria interpretazione di Antonio Banderas e Penélope Cruz.

La serata continua con “Pagemaster – L’avventura meravigliosa” su TwentySeven alle 21:14 e “L’amore secondo Dan” su LA7D alle 21:20, mentre alle 21:35 sarà il turno di “I Delitti del BarLume – A Bocce Ferme” su TV8, un giallo divertente da non perdere. Un panorama variegato per chi ama il grande cinema e desidera passare una serata avvincente sul divano di casa.