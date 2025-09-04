Gossip dall’Italia: segreti e scandali delle celebrità

Recentemente, la questione della privacy online è tornata prepotentemente alla ribalta, scatenando dibattiti sul modo in cui i dati personali vengono gestiti. Molti siti web, tra cui importanti riviste online, offrono due opzioni per gli utenti riguardo l’uso dei cookie.

Da un lato, è possibile navigare senza accettare cookie di profilazione, mantenendo solo quelli tecnici necessari per il funzionamento del sito. Dall’altro lato, gli utenti possono scegliere di consentire cookie personalizzati, ricevendo pubblicità mirate senza dover sottoscrivere un abbonamento.

La cookie policy di questi portali descrive chiaramente che sia il sito stesso che terze parti utilizzano tecnologie per raccogliere dati, come indirizzi IP e informazioni sulla posizione, al fine di migliorare i servizi offerti. Per l’installazione di cookie tecnici non è necessario alcun consenso, ma per i cookie di profilazione è possibile rifiutare o revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento.

In caso di rifiuto totale o parziale della pubblicità personalizzata, l’utente ha la possibilità di iscriversi a un piano di abbonamento. Inoltre, è sempre disponibile un pulsante per gestire le preferenze relative ai cookie, rendendo la scelta degli utenti più semplice e trasparente.