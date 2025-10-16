Gossip dall’Hotel Trieste: eventi imperdibili ad Abano Terme

Il Victoria Club di piazza Cortesi, situato all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria di Abano Terme, si prepara a una settimana ricca di eventi imperdibili.

Mercoledì 15 ottobre torna lo “Star Club Dinner Show”, una serata di glamour e divertimento. Gli ospiti potranno gustare una cena spettacolo con Marica Rotondo che si esibirà dal vivo, accompagnata dal dj set di Matteo Favaretto. I prezzi sono accessibili: cena completa a 50 euro, tavolo riservato alle donne a 35 euro e ingresso dopo cena a 15 euro.

Giovedì sarà il turno di Linda Nordio, la cui voce si unirà al sax di Luca Ardini, dando vita a una serata dalle sonorità calde e avvolgenti. Venerdì, Another Glass salirà sul palco, offrendo un repertorio pop-soul elegante, perfetto per gli amanti della musica dal vivo.

Sabato si chiuderà in grande stile: Linda Nordio e Luca Ardini riprenderanno le esibizioni, seguiti dal dj set di Matteo Favaretto. Questo promette di essere un evento ricco di ritmo e stile, ideale per chi vuole vivere la nightlife nel locale più rappresentativo della movida termale.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340 8602 584. Il Victoria Club si trova in Piazza Cortesi, Abano Terme, all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria. Per restare aggiornati è possibile seguire il club sui social media, Instagram e Facebook.