19.5 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Gossip

Gossip dall’Hotel Trieste: eventi imperdibili ad Abano Terme

Da stranotizie
Gossip dall’Hotel Trieste: eventi imperdibili ad Abano Terme

Il Victoria Club di piazza Cortesi, situato all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria di Abano Terme, si prepara a una settimana ricca di eventi imperdibili.

Mercoledì 15 ottobre torna lo “Star Club Dinner Show”, una serata di glamour e divertimento. Gli ospiti potranno gustare una cena spettacolo con Marica Rotondo che si esibirà dal vivo, accompagnata dal dj set di Matteo Favaretto. I prezzi sono accessibili: cena completa a 50 euro, tavolo riservato alle donne a 35 euro e ingresso dopo cena a 15 euro.

Giovedì sarà il turno di Linda Nordio, la cui voce si unirà al sax di Luca Ardini, dando vita a una serata dalle sonorità calde e avvolgenti. Venerdì, Another Glass salirà sul palco, offrendo un repertorio pop-soul elegante, perfetto per gli amanti della musica dal vivo.

Sabato si chiuderà in grande stile: Linda Nordio e Luca Ardini riprenderanno le esibizioni, seguiti dal dj set di Matteo Favaretto. Questo promette di essere un evento ricco di ritmo e stile, ideale per chi vuole vivere la nightlife nel locale più rappresentativo della movida termale.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340 8602 584. Il Victoria Club si trova in Piazza Cortesi, Abano Terme, all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria. Per restare aggiornati è possibile seguire il club sui social media, Instagram e Facebook.

Articolo precedente
Soluzioni occupazionali per Operatori Socio Sanitari in Italia
Articolo successivo
Notizie del Giorno: Scopri gli Eventi del 16 Ottobre 2025!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.