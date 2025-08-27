Gossip dal Red Carpet: Venezia si prepara alla Mostra del Cinema

La Mostra del Cinema di Venezia si è aperta con un grande evento festivo, celebrando non solo il cinema ma anche la cultura. Durante la cerimonia di inaugurazione, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha sottolineato l’importanza di questo evento, definendolo un palcoscenico internazionale.

Giuli ha affermato che Venezia e la Biennale del Cinema rappresentano una piattaforma per il dialogo e il confronto culturale, evidenziando l’assenza di censura e l’impegno per la pace. Ha evidenziato come la Mostra accoglie una vasta gamma di posizioni politiche e culturali, purché rispettino i principi delle democrazie liberali. Questa varietà è ciò che rende Venezia e la sua cultura così grandi e forti, contribuendo a un’importante riflessione su cosa significhi realmente la cultura.