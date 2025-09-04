24.1 C
Gossip dal Lido: Look e Amore alla Mostra di Venezia

Gossip dal Lido: Look e Amore alla Mostra di Venezia

Il 4 settembre si è svolta la 82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove ha debuttato Elisa, il quarto dei cinque film italiani in concorso. Questo film, diretto da Leonardo Di Costanzo e interpretato da Barbara Ronchi, racconta la storia di Elisa, una giovane donna condannata per l’omicidio della sorella. Dopo dieci anni di carcere, cerca di affrontare il suo passato attraverso un incontro con un criminologo, riscoprendo così memorie e tentando un percorso di redenzione.

In concorso anche Nühai (Girl) di Shu Qi, che narra le sfide di una ragazzina e della sua amicizia con un’altra bambina, simbolo dei sogni che non ha mai potuto realizzare, ostacolata dal passato difficile della madre.

Aspettativa anche per la serie Netflix Il Mostro, di Stefano Sollima, che esplora la lunga indagine su uno dei serial killer più spietati d’Italia: il Mostro di Firenze, in un racconto che mette in luce il punto di vista dei “mostri” coinvolti.

Altri titoli presentati fuori concorso includono Hateshinaki Scarlet (Scarlet), un’avventura animata di Mamoru Hosoda, e Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò, un ritratto di un grande fotografo che racconta la sua vita tra arte e incontri significativi.

Il giorno prima, il film The Voice of Hind Rajab ha ricevuto applausi scroscianti per 24 minuti, mentre In the Hand of Dante di Julian Schnabel ha conquistato il pubblico con un’ovazione di 9 minuti e mezzo.

