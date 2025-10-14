Gossip dal Grande Fratello: scontro infuocato in diretta

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, si è svolto un acceso confronto tra Giulio Carotenuto e Ascanio Pacelli, ex concorrente del reality.

Il dibattito è iniziato a causa di alcuni atteggiamenti di Giulio nei confronti di Omer, concorrente con cui condivideva la nomination. Durante il chiarimento, Giulio ha cercato di spiegare le difficoltà nel loro rapporto, pur esprimendo del rispetto reciproco. Ha affermato che alcuni comportamenti di Omer gli ricordavano esperienze legate al bullismo, rendendo difficile il loro dialogo.

Ascanio, intervenuto in collegamento, non ha apprezzato la spiegazione di Giulio, accusandolo di essere disonesto e di aver definito Omer in modo offensivo nel momento in cui era in nomination contro di lui. Giulio ha cercato di difendersi, affermando che il suo giudizio era basato su un’esperienza quotidiana all’interno della casa e che altri concorrenti, come Giulia e Grazia, condividessero la sua opinione.

Nonostante le spiegazioni di Giulio, Ascanio ha mantenuto il suo punto di vista, chiudendo il confronto con un commento diretto su Giulio, definendolo “un gran paraculo”. Giulio, visibilmente infastidito, ha tentato di difendersi, ribadendo di non riconoscersi in tale definizione.

Il dibattito ha scatenato reazioni sui social, dove molti utenti hanno supportato Ascanio per il suo intervento schietto. La serata si è conclusa in modo amaro per Giulio, che dopo il confronto è stato eliminato dal pubblico.