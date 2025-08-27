Gossip dal Festival di Venezia: i look delle star in strada

È tempo di cinema, con l’inizio del Festival del Cinema di Venezia 2025, che offre una serie di eventi imperdibili. Dal 27 agosto al 6 settembre, la città si anima grazie alla presenza di molte celebrità pronte a mostrarsi con i loro migliori outfit. Tra i nomi attesi ci sono George Clooney, Jacob Elordi, Oscar Isaac, Colman Domingo, Louis Garrel, Luca Guadagnino e Adam Driver.

Non mancheranno anche star del mondo del womenswear, come Julia Roberts, Ayo Edebiri, Chloë Sevigny, Cate Blanchett, Greta Gerwig ed Emma Stone. L’inaugurazione del festival avrà luogo con il red carpet di “La Grazia”, un film misterioso di Paolo Sorrentino che vede come protagonista Toni Servillo.

Gli appassionati di moda e cinema possono quindi attendersi un’abbondanza di look straordinari e sorprese esclusive. Scorri per scoprire i migliori outfit avvistati sui red carpet del Festival, dai completi maschili agli abiti delle donne, in un evento che promette di essere scintillante e ricco di emozioni.