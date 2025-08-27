Gossip da Venezia: tensioni e polemiche alla Biennale 2023

La Biennale di Venezia si trova al centro di una polemica che ha preso piede in tutto il mondo. Dopo una lettera del movimento Venice4Palestine, il presidente Pietrangelo Buttafuoco e il direttore artistico Alberto Barbera hanno rilasciato dichiarazioni durante la pre-apertura della Mostra, dove la sicurezza era notevolmente aumentata.

Durante l’evento, Buttafuoco ha recitato un passo delle “Troiane” di Euripide, dedicato a una nonna che piange per la morte del nipote in guerra. Ha poi passato la parola a Don Nandino Capovilla, parroco di Marghera, espulso da Israele, che ha parlato di una “pulizia etnica” in corso nei Territori occupati, sottolineando che la situazione attuale è il risultato di un lungo processo di colonialismo. Le sue parole, decisamente forti, sembrano rispondere a un clima di crescente emergenza.

Barbera, in un’intervista, ha dichiarato di non essere sorpreso dalle manifestazioni di protesta, ma ha ribadito l’intento di mantenere la Mostra neutrale, evitando che diventi un palco per le varie fazioni. Questo approccio ha suscitato critiche, con molti che vedono la questione in termini ben più gravi di uno scontro tra fazioni, richiamando l’attenzione su un contesto di violenza reale.

La polemica si è intensificata con la posizione del movimento Venice4Palestine, che ha criticato l’invito a figure come Gerard Butler e Gal Gadot, sostenendo che il loro sostegno al governo israeliano sia inaccettabile. Il regista Fabiomassimo Lozzi ha respinto le accuse di antisemitismo, chiarendo che non si è trattato di una richiesta di esclusione per motivi etnici.

Contro questa controversia si è espressa anche la Sottosegretaria per la cultura Lucia Borgonzoni, sostenendo che “l’arte non si censura” e criticando la richiesta di un gesto simbolico di condanna verso il governo israeliano. Nel frattempo, è nata una nuova petizione intitolata “Venice for Israel”, che nega il genocidio e lo definisce “propaganda di Hamas”.