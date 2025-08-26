Gossip da Venezia: Cinema e polemiche su Netanyahu

In questi giorni, il mondo del cinema sta vivendo un acceso dibattito sul tema del sostegno a Israele e le posizioni politiche degli artisti. La Mostra del Cinema di Venezia sta attirando l’attenzione per le pressioni di alcune personalità che vogliono escludere dai festival gli ebrei che non si oppongono a Netanyahu, associando le loro idee a un controverso genocidio.

Secondo una recente analisi di Andy Kessler sul Wall Street Journal, il cinema rimane un forte veicolo di narrazione che riflette un’identità di sinistra, spesso antagonistica nei confronti del capitalismo. Kessler mette in guardia sulla sua osservazione che le produzioni hollywoodiane tendono a rappresentare ricchezza e potere come oppressivi, mentre promuovono l’ideale del socialismo.

In questo contesto, si fa riferimento anche al V4P, l’iniziativa che mira a allontanare dalla Mostra coloro che non rinunciano a un’opinione contraria ai temi proposti. Alcuni artisti potrebbero sentirsi spinti a protestare, richiamando alla memoria le azioni di registi del passato che hanno sfidato le convenzioni del settore.

Il richiamo a figure storiche come Elia Kazan fa riflettere sull’ambivalenza del cinema e sul suo ruolo nella società, con la consapevolezza che il confronto tra le diverse ideologie e i diversi artisti è sempre vivo. La Mostra di Venezia, quindi, si trova al centro di un acceso scambio di idee e tensioni politiche, dove libertà di espressione e posizioni ideologiche si intrecciano in modo complesso.