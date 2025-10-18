Gossip da Torino: eventi imperdibili nel fine settimana

Il weekend è alle porte e Torino offre molteplici opportunità per trascorrere del tempo in modo interessante.

Al Parco della Pellerina, dal 18 ottobre al 2 novembre, si tiene il Paulaner Oktoberfest Torino. La manifestazione, che celebra la birra e la cultura bavarese, include un padiglione da 3.000 mq con oltre 2.500 posti a sedere. Ci saranno anche un Beer Garden e un Villaggio Oktoberfest, dove si possono trovare specialità gastronomiche. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione online, soprattutto nei weekend.

Il 17 e 18 ottobre, l’Ippodromo di Vinovo ospita il DroneArt Show, un evento che combina musica classica e coreografie di droni. Dopo il successo a Milano, la città potrà vivere un’esperienza unica grazie a centinaia di droni che danzano in sincronia con celebri composizioni musicali.

Sempre il 18 ottobre, al Teatro Grande Valdocco si presenta “Le voci di Bob Dylan”, uno spettacolo jazz che rielabora le canzoni del famoso cantautore con un messaggio pacifista. Parte del ricavato sarà devoluto a sostegno delle emergenze umanitarie.

Il 19 ottobre i Murazzi del Po tornano a ospitare “Sponda”, un festival dedicato alla creatività con ingresso libero, ricco di arte, musica e laboratori.

In programma anche “L’Opera da 4 soldi” al Teatro Vanchiglia, il 17 e 18 ottobre, sotto la regia di Massimiliano Loizzi, che propone una rilettura ironica dell’opera di Brecht.

Infine, l’evento Vintage Kilo Sale al Green Pea, dal 17 al 19 ottobre, offrirà ai fan della moda retrò l’opportunità di esplorare migliaia di capi vintage. L’ingresso è gratuito, ma i biglietti sono limitati.