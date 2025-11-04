19.9 C
Gossip Bologna: il dramma familiare di Laura Pausini

Da stranotizie
Tra le recenti notizie, si segnala la tragica morte di Ettore Pausini, zio della famosa cantante Laura Pausini, a causa di un incidente stradale. L’uomo è stato investito da un pirata della strada mentre pedalava lungo gli Stradelli Guelfi a Bologna. Dopo la notizia, molti si aspettavano un commento da parte della cantautrice, ma ha sorpreso un duro sfogo della cugina Sabrina.

Sabrina ha dichiarato, attraverso Repubblica, di voler dissociare la famiglia dalla figura di Laura Pausini. Ha spiegato che i legami familiari sono tesi e che, per questo motivo, non desidera la presenza della cantante al funerale. Le sue parole sono state chiare: “A chi ha sottolineato la parentela, dico che è solo sulla carta. Non mi hanno mai considerato e non voglio che siano presenti”.

In aggiunta, la cugina ha espresso la sua rabbia verso chi ha causato la morte del padre, dichiarando: “Era mio padre e me l’hanno ammazzato così, voglio vederlo in faccia quell’assassino”. Sabrina sta vivendo un momento difficile, avendo già perso la madre in gioventù.

A più di ventiquattro ore dalla scomparsa di Ettore, Laura Pausini ha preferito rimanere in silenzio, mentre i giornali continuano a coprire la notizia. In passato, la cantante aveva condiviso un messaggio affettuoso per lo zio, dimostrando un legame più forte. Tuttavia, l’assenza di commenti ora suscita interrogativi sullo stato dei loro rapporti.

