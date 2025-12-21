Gossip Argentina

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato pieno di notizie interessanti. Alcune persone hanno ritrovato l’amore, mentre altre si sono lasciate e sono già passate ad una nuova relazione.

Belen Rodriguez sta vivendo un momento difficile, la sua famiglia è preoccupata per la sua salute e vuole riportarla in Argentina per aiutarla a ritrovare la serenità. La famiglia di Belen ha dichiarato che lei ha bisogno di staccare la spina per un po’ e ritrovare la sua serenità, e che la sua cura sarà l’amore della loro famiglia.

Alvaro Morata e Alice Campello, invece, sembrano essere in una fase di crisi coniugale, ma una recente foto pubblicata da Alice fa sperare i fan in una possibile riconciliazione. La foto mostra un mazzo di rose rosse, ma non è chiaro chi sia il mittente.

Emanuele Filiberto di Savoia ha confermato la fine della sua relazione con Adriana Abascal, e si vocifera che sia già vicino a una nuova donna, la milionaria americana Tracey Amon.

Wanda Nara, infine, sembra aver trovato un nuovo equilibrio sentimentale con il suo nuovo fidanzato Martín Migueles, un imprenditore argentino soprannominato El Tano. Martín Migueles è un imprenditore che ha fatto soldi vendendo cellulari e ha lavorato anche nel settore immobiliare, e sembra essere il nuovo compagno di Wanda Nara.