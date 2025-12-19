11.8 C
Roma
venerdì – 19 Dicembre 2025
Gossip

Gossip 2025 in Italia

Gossip 2025 in Italia

È successo davvero di tutto. L’anno si è aperto con grandi addii, tra cui Rosita Missoni, David Lynch, Marianne Faithfull, Oliviero Toscani e Pippo Baudo. La cronaca nera ha visto il caso di Alessia Pifferi e della piccola Diana, mentre la cronaca rosa ha rivelato i retroscena dei Ferragnez e altri scandali.

Il mese di gennaio è stato segnato anche dalla morte di Papa Francesco e dalla nomina del nuovo papa Leone XIV. Febbraio ha portato amore e scandali, con Carlo Conti che torna a Sanremo e Giulia Salemi che diventa mamma.

Marzo è stato un mese di cambiamenti, con la morte di Eleonora Giorgi, Nadia Cassini, Bruno Pizzul, Lea Massari e Richard Chamberlain. Donatella Versace ha lasciato la maison di famiglia, mentre Veronica Gentili ha debuttato all’Isola dei Famosi.

Aprile ha visto la morte di Mario Vargas Llosa e Val Kilmer, e il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Maggio ha portato la notizia della gravidanza di Maria Grazia Chiuri e l’annuncio del ritiro dalle scene di Angelina Mango.

Giugno ha visto la vittoria del Napoli nello Scudetto e la fine della relazione tra Orlando Bloom e Katy Perry. Luglio ha portato la notizia della morte di Arnaldo Pomodoro e Alvaro Vitali, e l’annuncio della gravidanza di Anna Tatangelo.

Agosto ha visto la morte di Pippo Baudo e la notizia del matrimonio di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Settembre ha portato la morte di Giorgio Armani, Christian e Emilio Fede, e la notizia della nascita della figlia di Giulia De Lellis.

Ottobre ha visto la morte di Diane Keaton e la notizia della condanna di Chiara Ferragni a un anno e 8 mesi. Novembre ha portato la morte di Ornella Vanoni e la notizia della condanna di Sean “Diddy” Combs.

Dicembre ha visto la strage di Bondi Beach e l’approvazione della legge sul femminicidio in Italia. stato un anno pieno di eventi, morti, nascite, matrimonio e divorzi. Sono solo alcuni degli eventi che hanno caratterizzato l’anno.

