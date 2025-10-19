13.6 C
Gospel in Italia: un concerto imperdibile a Martina Franca

Il concerto di musica Gospel si terrà a Martina Franca il 19 Ottobre. L’evento vedrà la partecipazione dell’artista internazionale Isaac Cates, che torna dagli Stati Uniti. Insieme a lui, ci saranno i corsisti del Laboratorio Gospel 2025 del Wakeup Gospel Fest e il maestro Graziano Leserri, coadiuvati dal coro Wakeup Gospel.

Il concerto, intitolato “The Gospel Show”, inizierà alle 21:00, con apertura delle porte alle 20:30, presso il Teatro Nuovo di Martina Franca.

I biglietti sono disponibili in vari punti vendita a Martina Franca, tra cui:

– Forte 17 Hair SPA, Via Alessandro Fighera 7 (traversa V)
– Teatro Nuovo, Via G. Fanelli 31
– Panificio San Pietro, Via Madonnina 15/17
– Boutique De Anna Donna di Angela Pina, Via Della Libertà 7

Inoltre, i biglietti possono essere acquistati anche presso i punti LiveTicket a Taranto, Alberobello, Bari, Lecce, Matera e in altre città tramite il sito www.liveticket.it/POINT.

L’evento è organizzato da APS Music Time in collaborazione con il Coro WakeUp Gospel Project e gode del patrocinio del Comune di Martina Franca, Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo.

