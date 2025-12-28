Questa sera ci sono due appuntamenti di gospel a Macerata e San Severino Marche. Il teatro Lauro Rossi di Macerata ospita il concerto di Cedric Shannon Rives, accompagnato dagli Unlimited praise gospel singers, un gruppo di talenti con grandi doti vocali e carica umana. Rives è una delle voci più carismatiche della scena gospel internazionale, capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza condivisa, grazie al coinvolgimento del pubblico in un dialogo diretto fatto di energia, emozione e profonda umanità.

La serata prenderà forma già prima del concerto in teatro, con esibizione dello Stefano Conforti fusion project al Centrale Macerata dalle 19,30, che accompagnerà il pubblico in un aperitivo musicale attraversando funk, jazz elettrico e groove contemporaneo. Nel foyer del teatro Lauro Rossi prosegue Foyer di Jazz, la mostra fotografica di Carlo Pieroni che accompagna ogni concerto con un allestimento dedicato agli artisti protagonisti della serata.

Il teatro Feronia di San Severino ospiterà Knagui, cantante gospel e maestro di York, che si presenta insieme a God’s Angels, un ensemble di 8 musicisti e cantanti statunitensi. La band è composta da Ronnie Coleman Jr., James Brown, Stefano Nardon, Kristina Dorsey, Marleny Rivas, Simone Hill, Alijah Singleton, Kenny Skinner ed Eric Linson. Insieme daranno vita al gospel americano fondendo soul, funk, jazz e pop in uno spettacolo ricco di emozione e ritmo. Il concerto gospel segna il penultimo appuntamento di Macerata Jazz, che si concluderà lunedì 5 gennaio con la Musicamdo Jazz Orchestra e la voce di Alessandra Doria in Omaggio a Pino Daniele.