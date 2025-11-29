6 C
Gorizia: nasce la galleria digitale più grande d’Europa

La galleria digitale più grande d’Europa, denominata DAG, aprirà a dicembre a Gorizia. L’inaugurazione sarà caratterizzata dall’installazione site-specific “Data Tunnel” di Refik Anadol, un artista di fama internazionale nel campo dell’arte generativa e dell’estetica dei dati. L’opera utilizza l’AI Large Nature Model, addestrata su milioni di immagini ambientali open source, per creare un flusso visivo organico e immersivo che accompagna il visitatore in un viaggio tra luce, suono e percezione della natura.

La Galleria Bombi, costruita in epoca asburgica e usata come rifugio antiaereo durante la Prima Guerra Mondiale, è stata completamente riqualificata grazie al PNRR e al Comune di Gorizia. L’intervento ha previsto consolidamento strutturale, messa in sicurezza e valorizzazione architettonica, trasformando l’ex tunnel storico in uno spazio tecnologicamente avanzato senza alterarne l’identità. Il cuore dell’innovazione è il LEDwall immersivo lungo 100 metri, progettato per creare ambienti visivi e sonori totalmente immersivi.

L’infrastruttura include 3.700 cabinet LED, 11.000 metri di rete CAT6, 6.000 metri di fibra ottica e un sistema audio calibrato, offrendo un’esperienza multisensoriale completa. Refik Anadol ha concepito “Data Tunnel” come esperienza immersiva e architettonica, dove i dati diventano pigmento e materia visiva. Le immagini generative trasformano la galleria in un organismo digitale vivo, rendendo il passaggio dei visitatori un percorso contemplativo e sensoriale.

La scelta dei dati open source dimostra l’attenzione dell’artista all’etica digitale e alla sostenibilità. La potenza di calcolo è fornita da Google Cloud e NVIDIA, garantendo prestazioni avanzate e ridotto impatto ambientale. La DAG sarà gratuita e accessibile a tutti, con orari di apertura differenziati per stagioni e gestione accessi affidata a Erpac FVG. La galleria si propone come spazio di incontro tra cultura, innovazione tecnologica e pratiche artistiche contemporanee, rafforzando il ruolo di Gorizia come capitale europea dell’arte digitale. Gli orari principali saranno: dicembre – maggio, feriali 10:00-16:00, weekend 10:00-19:00; giugno – settembre, feriali 15:00-21:00, weekend 14:00-23:00; ottobre – dicembre, feriali 10:00-16:00, weekend 10:00-16:00.

