Gorizia, crolla ponteggio in cantiere navale a Monfalcone: grave un operaio

Incidente oggi in un cantiere navale a Monfalcone, (Gorizia). Per cause ancora da stabilire, un ponteggio è crollato coinvolgendo alcuni operai. Uno di loro, rimasto incastrato sotto il groviglio di ferri e lamiere, è stato liberato dai vigili del fuoco con l’uso dell’autogrù e affidato al personale sanitario. In questo momento i sommozzatori del Corpo nazionale, provenienti dal comando di Trieste, stanno effettuando una serie di immersioni nell’area adiacente per escludere la presenza di ulteriori persone coinvolte, seppure in assenza di segnalazioni di dispersi.