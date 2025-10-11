Gordon-Levitt e l’IA: nuova frontiera del thriller in Italia

L’intelligenza artificiale continua a essere un tema centrale nel mondo del cinema. Recentemente, è stata annunciata una nuova collaborazione tra Joseph Gordon-Levitt e Rachel McAdams per un thriller ancora senza titolo.

Il film, prodotto da Netflix, prevede un’importante integrazione dell’intelligenza artificiale nella trama, sebbene non sostituirà gli attori, come nel caso della controversa attrice generata dall’IA, Tilly Norwood. A differenza di altre pellicole, l’intelligenza artificiale in questo progetto si limiterà a un ruolo narrativo, senza influenzare la regia.

Gordon-Levitt torna alla regia dopo il suo esordio con “Don Jon”, e collaborerà alla sceneggiatura con Kieran Fitzgerald, noto per il suo lavoro in “Snowden”. La storia è stata sviluppata in collaborazione con Natasha Lyonne, creando un mix di competenze e creatività. Le riprese del film dovrebbero iniziare nel 2026, con i casting previsti nelle prossime settimane.

Questa pellicola si colloca in un contesto in cui l’IA sta diventando sempre più presente nel settore cinematografico, generando discussioni e controversie. Con un cast di talento e un’idea innovativa, questo progetto punta a esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel racconto cinematografico moderno.