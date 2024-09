GoPro presenta HERO13 Black e la nuova HERO compatta

GoPro ha lanciato due nuove fotocamere: la HERO13 Black, posizionata come modello di punta al prezzo di 449,99€, e la HERO, un’opzione più economica e compatta a 229,99€. La HERO13 Black rappresenta un’evoluzione della HERO12, registrando video in 5,3K a 60 fps e offrendo funzionalità di stabilizzazione HyperSmooth. Tra le novità troviamo la registrazione fino a 400 fps in HD, 120 fps a 5,3K e 360 fps a 900p. Grazie alla batteria Enduro da 1.900mAh, l’autonomia migliora del 10%. Inoltre, è dotata di supporto magnetico, Wi-Fi 6, GPS integrato e compatibilità con quattro nuovi obiettivi intercambiabili della serie HB. I clienti possono scegliere di acquistare la fotocamera singola, un pacchetto Creator Edition a 679,99€ con accessori inclusi, o pacchetti di accessori specifici per attività all’aperto, disponibili su gopro.com. Gli ordini possono già essere effettuati e l’uscita globale è prevista per il 10 settembre.

La fotocamera HERO è una soluzione 4K ultracompatta, pesando solo 86 grammi e resistente sott’acqua fino a 5 metri. Offre uno schermo touch LCD per una semplice gestione, catturando video in qualità Ultra HD a 4K e HD a 1080p, nonché foto da 12 Megapixel e riprese Slo-Mo a 2,7K/60fps. Consente anche di estrarre fotogrammi da 8 Megapixel dai video 4K tramite l’app Quik, oltre a generare video orizzontali ottimizzati per YouTube. La HERO sarà disponibile per il preordine a partire da oggi, con spedizione e disponibilità globale dal 22 settembre.

Un’ulteriore innovazione sono gli obiettivi della serie HB, dedicati agli utenti della HERO13 Black. Ogni obiettivo si riconosce automaticamente, ottimizzando le impostazioni di registrazione per garantire la migliore qualità delle immagini. I quattro obiettivi sono impermeabili, resistenti ai graffi e compatibili con la stabilizzazione HyperSmooth brevettata di GoPro, offrendo ai fotografi e videomaker nuove opportunità creative e migliorando ulteriormente la versatilità delle loro produzioni.