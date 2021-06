Nell’ottobre dello scorso anno, G Suite ha cambiato nome ed è diventata Google Workspace, con l’aggiunta di una serie di modifiche per le aziende. A febbraio, Workspace è stato lanciato nel mercato dell’istruzione e, al Google I/O, l’azienda di Mountain View ha lanciato Smart Canvas, una nuova esperienza che unisce Documenti, Fogli e Presentazioni in un flusso di lavoro più fluido.

Le aziende individuali

Col tempo, Workspace si sta aprendo anche agli oltre tre miliardi di proprietari di account Google. Non si può negare che il lavoro e la vita privata non sono più separati come una volta, soprattutto quando si tratta di strumenti che usiamo quotidianamente. Per la maggior parte di quelli che una volta erano definiti lavoratori di concetto, i calendari e le e-mail mischiano lavoro e vita privata. Durante la pandemia, i servizi video sono stati aggiunti a e-mail e Calendar poiché sono diventati il ??modo principale in cui abbiamo lavorato con colleghi e socializzato con amici e familiari.

Un’altra tendenza che ha spinto Google a introdurre il nuovo Workspace è la crescita costante di imprese unipersonali registrata negli ultimi due anni. Nel 2019, solo negli Stati Uniti, 42 milioni di persone si sono identificate come consulenti, liberi professionisti o imprenditori che contribuiscono con oltre 1,3 miliardi di dollari l’anno all’economia.

Chi gestisce la sua attività professionale su Gmail avrà accesso a tutte le funzionalità di Workspace, anche quelle a pagamento, senza dover rinunciare al proprio indirizzo Gmail e passare a un dominio personalizzato. Per molti imprenditori individuali, lavoro e vita di tutti i giorni saranno così ancora più uniti e le loro relazioni con i loro clienti e partner ancora più personali. C’è chi sostiene che un’e-mail di dominio personalizzato aiuti a posizionare un’azienda come più professionale, creando fiducia con i clienti. Questo potrebbe essere vero se un’email non avesse alcun legame con l’azienda o l’identità personale, ma il dominio @gmail.com è ormai così consolidato che difficilmente viene visto come poco professionale. Il nuovo Workspace Individual permetterà agli utenti di attivare Google Chat che consentirà loro di accedere alle Stanze. Workspace Individual sarà presto disponibile in sei mercati, inclusi Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Australia e Giappone.

I flussi di lavoro

In questo lungo periodo di lavoro da remoto abbiamo visto la collaborazione diffondersi su video, chat, messaggi ed e-mail con diversi tipi di contenuti condivisi tra persone. Ciò ha comportato, a volte, flussi di lavoro più complessi del necessario. Molti si preparano a tornare in ufficio e conservare la collaborazione a distanza, e parecchi di questi flussi di lavoro digitali rimarranno attivi. Google Workspace punta a portare con Spaces una gradita razionalizzazione dei flussi di lavoro intorno all’attività da svolgere. Ritengo che il passaggio da Stanze (e Chat) a Spaces indichi un diverso focus: non più tanto sulle persone quanto sull’attività. Gli spazi utilizzeranno thread di argomenti in linea, indicatori di presenza, stati personalizzati e reazioni. Integreranno perfettamente file e attività per organizzare e guidare in modo intelligente i flussi di lavoro.

Google continua a sviluppare strumenti che si basano sui suoi punti di forza per promuovere un maggiore coinvolgimento e aggiungere valore ai suoi prodotti più direttamente minacciati dai concorrenti. La modalità Companion per Meet, in arrivo a settembre, è un eccellente esempio. L’uso di Google Meet è cresciuto negli ultimi sei mesi, ma non è il primo servizio che viene in mente quando gli utenti pensano a Workspace. Quando si tratta di lavoro ibrido e di garantire che tutti, sia in ufficio sia in remoto, siano seduti allo stesso tavolo, la maggior parte dei concorrenti si concentra sulla parte video dell’esperienza, tralasciando spesso la collaborazione nel suo insieme. Con la modalità Companion, Google adotta un approccio più olistico, fornendo a ogni partecipante alla riunione, indipendentemente da dove si trova, l’accesso a funzioni e controlli interattivi come condivisione dello schermo, sondaggi, chat in riunione, alzata di mano, domande e risposte e didascalie dal vivo. I colleghi che si trovano insieme nella stessa sala riunioni potranno sfruttare l’hardware audio e video, mentre gli altri, abilitando la Modalità Companion sui propri dispositivi personali, avranno il proprio riquadro video in Meet e potranno avere una connessione personale con i colleghi lontani.

Sapere da dove le persone partecipano alla riunione sarà estremamente utile, soprattutto quando gli uffici riapriranno per la prima volta. Questo è il motivo per cui Google ha aggiunto una funzione in Calendar che consentirà ai partecipanti di accettare una richiesta di riunione aggiungendo la loro posizione di partecipazione, indicando se si uniranno in una sala riunioni o in remoto.

Sicurezza e privacy

La sicurezza è stata al primo posto durante la pandemia e ci rimarrà quando le organizzazioni abbracceranno il lavoro ibrido e i viaggi d’affari torneranno sui calendari. Questo, e i crescenti requisiti sulla privacy dei dati, ha portato Google Workspace ad introdurre la crittografia lato client in modo che gli utenti possano soddisfare adeguatamente i requisiti di sovranità dei dati e conformità. Workspace permetterà a chi lo usa di controllare direttamente le chiavi di crittografia e il servizio di identità scelto per accedere a tali chiavi. Con la crittografia lato client è possibile continuare a utilizzare gli strumenti di collaborazione di Workspace e accedere ai contenuti sui dispositivi mobili mentre i dati rimangono inaccessibili a Google. La crittografia lato client è particolarmente utile per le organizzazioni che archiviano dati sensibili o regolamentati, come proprietà intellettuali, cartelle cliniche o dati finanziari.

Con Spaces e Smart Canvas, Google Workspace offre davvero un’esperienza di collaborazione senza interruzioni che mostra l’ampiezza della soluzione di Mountain View, basata su un approccio intelligente alla collaborazione via cloud. La domanda che non posso non pormi è se gli utenti, inclusi i consumatori, sperimenteranno fino in fondo Google Workspace o invece ricorreranno a un modello di utilizzo che conoscono già e con cui si trovano a proprio agio.