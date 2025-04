Google Workspace Flow: Nuovi Strumenti AI per l’Ufficio del Futuro

Google sta investendo sempre di più nell’intelligenza artificiale (AI), mirandola a integrare all’interno dei suoi servizi per migliorare l’esperienza utente. L’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale nella crescita di Google Workspace, facilitando l’utilizzo dei servizi di produttività dell’azienda. Per rispondere a questa esigenza, è stata sviluppata Workspace Flows, una nuova piattaforma che si propone di diventare un punto di riferimento per chi utilizza quotidianamente applicazioni come Docs, Sheets e Meet.

Workspace Flows è progettato per gestire attività complesse che richiedono l’uso di più strumenti della suite Google, sfruttando le capacità di automazione dell’AI. Questo strumento consente di automatizzare processi in più fasi e di analizzare contenuti, generando nuovi materiali in base alle necessità. Gli utenti possono interagire con agenti AI chiamati Gems, personalizzabili grazie a Gemini, per svolgere compiti specifici. Un esempio include l’analisi delle richieste di assistenza, dove l’agente AI valuta problemi e propone soluzioni, creando risposte da inoltrare al team di supporto.

Google ha progettato Workspace Flows per semplificare il lavoro degli utenti, con l’intenzione di integrare anche servizi di terze parti nel futuro. Attualmente, la piattaforma è in fase di sviluppo e disponibile solo per i clienti del programma Alpha. Nei prossimi periodi, Google fornirà ulteriori dettagli sulla disponibilità globale di Workspace Flows, che promette di aumentare la produttività e migliorare l’automazione dei processi per gli utenti della suite Google.