Google verso addio a cookies, in arrivo Privacy Sandbox: cos'è

In arrivo nuove funzionalità di privacy per Chrome. Google ha rilasciato infatti Privacy Sandbox, un insieme di tecnologie per spostare il tracciamento utente dai cookie di terze parti al browser.

L’iniziativa, cominciata nel 2019, mira a sostituire i cookie di terze parti, ovvero i cookie generati da domini che non sono quello che si sta visitando, utilizzati per il tracciamento delle preferenze utente e la generazione di annunci pubblicitari.

Quello pubblicitario è uno dei mercati più floridi fra quelli legati al digitale. Nel 2023 il digital advertising nel suo complesso – cioè tutta la pubblicità che circola in rete – ha un valore di circa 624 miliardi di dollari. E potrebbe superare gli 800 miliardi, entro il 2027.